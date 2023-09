Musik: Auf fünf Bühnen sind zahlreiche Musiker zu Gast, wobei im gesamten Innenstadtbereich von der Plettenberger Straße bis zur Mühlenstraße ein buntes Musikprogramm geboten wird, das von dem heimischen Entertainer und Musiker Stephan Rodefeld zusammengestellt wurde. Die Besucher können Singer-Songwriter, Walk-Acts wie die Pipes and Drums of the Royal British Legion, Bläserklänge, das Meller Glockenspiel und das Musikprojekt „Simultan“ erleben.

Auf fünf Bühnen in der Innenstadt erklingt Musik. Foto: Werbegemeinschaft Melle City

Automeile und Kinderprogramm: Auf der unteren Mühlenstraße bis zum Forum stellen lokale Autohäuser die neusten Modelle und Autotrends vor. Auch für die Kinder gibt es im Innenstadtbereich viele Attraktionen.

Musiker spielen in herbstlichen Pagoden. Foto: Werbegemeinschaft Melle City

Verkaufsoffener Sonntag: Am Samstag laden die Meller Einzelhändler zu einem Familien-Einkaufstag bis 18 Uhr ein. Am verkaufsoffenen Sonntag können die Gäste von 13 bis 18 Uhr durch die Innenstadt bummeln. Passend zu den Herbst-Tönen eröffnen die Meller Geschäfte die Herbstsaison und zeigen neue Farben im Bereich der Mode und Schuhe, herbstliche Deko-Ideen sowie Bücher, Sport oder Schmuck.

Parkplätze: In der Innenstadt stehen rund 2000 Parkplätze bereit.

