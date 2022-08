Verschimmeltes Brot im Damwildgehege des Grönenbergparks in Melle-Mitte. FOTO: Stadt Melle up-down up-down Die Tiere vertragen kein Brot Stadt Melle bittet Bürger: Damwild und Vögel im Park nicht füttern Von Ina Wemhöner | 23.08.2022, 09:09 Uhr

In den vergangenen Wochen kam es laut der Stadtverwaltung Melle vermehrt dazu, dass größere Mengen an Brot und weiteren Lebensmitteln im Grönenbergpark und speziell im Wildtiergehege landen. Der Grund, die Besuchern des Parks füttern das Damwild und die Vögel. Doch das schadet den Tieren eher und zieht Ratten an.