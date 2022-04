Beamte der Spurensicherung waren am Einsatzort. FOTO: Stefan Gelhot Obduktionsergebnis ist da Spurensicherung in Buer: Frauenleiche in Wohnhaus gefunden Von Vincent Buß | 07.04.2022, 15:50 Uhr

In Melle-Buer gab es am Mittwochabend einen großen Polizeieinsatz. Auch die Spurensicherung war da. Eine tote Frau war in einem Wohnhaus gefunden worden.