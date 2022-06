Die Feuerwehr Altenmelle hatte im Jahr 2012 50 Einsätze. Sie rückte zu zehn Bränden und vier nachbarschaftlichen Löschhilfen aus. Außerdem wurde sie zu 28 Hilfsleistungseinsätzen gerufen und leistete acht Brandsicherheitswachen ab. Finke ging in seinem Rückblick auf die Wichtigkeit von Rauchmeldern ein. In einem Fall habe eine Spülmaschine gebrannt, während die Hauseigentümer nicht zu Hause gewesen seien. Nachbarn hätten das Geräusch des Melders gehört und die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. So konnte verhindert werden, dass sich der Brand ausbreitet. „Die Pflicht, Rauchmelder zu installieren, ist gut und wichtig“, betonte Finke.