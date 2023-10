1) Worum geht es?

Die Sanierung der in die Jahre gekommenen Sporthalle Gesmold steht kurz vor dem Start. Laut Stadtverwaltung wurde in gemeinsamen Gesprächen mit dem Verein zuletzt nochmal festgelegt, dass ein zweiter Trennvorhang in die Sporthalle eingezogen wird, um die Halle flexibler nutzen zu können und um mehrere Trainingseinheiten besser parallel stattfinden lassen zu können. Auch die Nutzung der Dachfläche für eine Photovoltaikanlage wurde laut Sportverein noch angestrebt. Darüber hinaus war es ein großer Wunsch von Viktoria Gesmold, dass eine Verlagerung der Tribüne vom jetzigen Standort auf eine andere Ebene geprüft werden sollte.

2) Wieso möchte der Verein diese Verlegung unbedingt?

Sportwart Florian Brune und andere Vereinsmitglieder fiebern der geplanten Umsetzung schon seit Jahren entgegen: „Unsere Sporthalle ist nun etwa 40 Jahre alt und wurde nie grundlegend modernisiert. Dieser Schritt steht jetzt an. Und diesen Moment wollen wir nutzen, um nicht nur das Nötigste zu machen, sondern auch eine zukunftsgerichtete Sporthallennutzung für die nächsten 30 bis 40 Jahre zu bekommen.“

Die gewonnenen zweieinhalb Meter Hallenbreite macht die Spielfelder für die Sportarten Volleyball, Fußball und Tennis deutlich attraktiver und besser nutzbar, so Brune weiter. „Dadurch schaffen wir es Sportarten, die bisher nur auf der ganzen Hallenflächen stattgefunden haben, auf mehrere kleine Hallenteile zu verteilen, um die Kapazitäten der Sporthalle zu erhöhen. Die Verbindung der verlegten Tribüne zum Sporthallenanbau schafft Möglichkeiten, die Ausstattung an Sanitäranlagen und einem geeigneten Eingangsbereich zu schaffen“, erklärt der Sportwart die Funktionsgewinnung.

Kabinen und Tribüne sind dann auf einer Hallenseite wiederzufinden, was den täglichen Ablauf beim Training und auch an Wettkämpfen am Wochenende von Vorteil sei, da der Querverkehr von außen vom Sportflächenbereich ferngehalten werden kann.

Die Sporthalle wurde nie grundlegend saniert. Archivfoto: Kirsten Muck

3) Was sagt die Stadtverwaltung zu dem Vorschlag?

Nach einer Prüfung durch ein externes Planungsbüro werden laut Stadtverwaltung gleich mehrere Kritikpunkte ersichtlich: „Von der jetzigen Tribüne ist die komplette Sicht auf die Sportfläche möglich. Mit der Verlegung erfolgt eine wesentliche Beeinträchtigung bei der Sicht auf die Sportfläche. Es kommt somit zu einer Verschlechterung gegenüber der jetzigen Situation. Grund für die Sichtbehinderung sind die Stahlbeton-Stützen im Bestand“, so das Statement der Stadt.

Zudem würde die Mehrkosten für den Rückbau, einen Aufzug und einer Fluchttreppe derzeit auf etwa 1,1 Millionen Euro geschätzt werden. Im Haushaltsplan 2023 steht für die Sanierungsmaßnahme ein Betrag in Höhe von 350.000 Euro zur Verfügung. Zudem wurde bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,85 Millionen Euro zur Auszahlung in den Jahren 2024 und 2025 aufgenommen. „Für eine Erweiterung der Maßnahme um die Verlagerung der Tribüne stehen keine Mittel zur Verfügung. Dieser Mehraufwand wäre über einen Ratsbeschluss zum Haushalt zu fassen“, erklärt die Stadtverwaltung.

Auch der Zeitfaktor spiele eine Rolle: „Sobald die Tribüne an ihrem jetzigen Standort verbleibt, ergeben sich keine Veränderungen bei dem geplanten Umsetzungszeitraum. Bei einer Umlegung der Tribüne ist eine weitergehende Detaillierung der Planung erforderlich und wird den angedachten Umsetzungszeitraum verschieben.“

4) Wie sieht es beim Thema Sicherheit und Hallenquerungen aus?

Der Verein bemängelte auch die Umwege für die Sportler, wenn es um große Sportevents geht. Man müsse aus den Umkleiden quer über die Sportfläche hin zur Tribüne derzeit laufen. Diese Problematik könne jedoch organisatorisch gelöst werden in der Form, dass der Hallensprecher das Betreten bei Spielbetrieb untersagt. Der Besucher erreicht weiterhin die Tribüne über den Zuschauereingang, argumentiert die Stadt darauf.

Archivfoto: Petra Ropers

Weiter heißt es: „Die jetzige Tribüne und die sich davor befindliche Bande wird nach Rücksprache mit der gesetzlichen Unfallkasse auch als sicher eingestuft. Weiterhin erfolgt vor der Umsetzung der Maßnahme ein erneuter Termin mit der Unfallkasse zur Freigabe der Planung. Im Ergebnis steht also fest, dass die derzeitige und zukünftige Anordnung der Tribüne an ihrem jetzigen Standort als sicher einzustufen ist.“

5) Wie geht es nun weiter?

Aufgrund der Mehrkosten, die die Sanierung bei Umsetzung deutlich in die Nähe der Baukosten für einen Hallenneubau führen würden, in Verbindung mit aus Sicht der Verwaltung nur marginalen Vorteilen zur Nutzung der Halle, spricht sich die Verwaltung gegen die Planung zur Verlagerung der Tribüne aus, so die Beschlussempfehlung der Stadtverwaltung.

Im Ausschuss für Soziales, Sport und ehrenamtliches Engagement schloss sich die Mehrheit dem Vorschlag an. Die vier CDU-Mitglieder im Ausschuss stimmten jedoch für eine Alternativlösung: Dies beinhaltet die weitere Planung, aber auch die Berücksichtigung eines möglichen neuen Tribünenstandortes. Final wird die Maßnahme in der nächsten Ratssitzung am 11. Oktober 2023 behandelt und abschließend beschlossen.

„Für uns als Verein steht vor allem der Nutzen im Vordergrund, der Nutzen und damit die Kosten verteilen sich auf die nächsten 30 bis 40 Jahre, und da sehen wir die Mehrkosten als Abschreibung auf diese Zeit und damit als Investition in die Zukunft einer Sportstätte, um den Anforderungen der Sportler gerecht werden zu können“, erklärt Florian Brune das große Anliegen des Vereins.

Eine eingeschränkte Sicht durch die verbleibenden Betonpfosten sei eine baulich gegebene Sache und ein Kompromiss, den man gut eingehen könne, um die bessere Sportflächennutzung zu erreichen. Auch der Faktor Zeit aufgrund einer nötigen neuen Planung stelle für den Verein kein Hindernis dar. „Als Verein warten wir bereits seit mehreren Jahren auf die Erledigung der Maßnahme, da kommt es auf ein weiteres Planungshalbjahr nicht an.“