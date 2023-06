Hobby Horsing als Wetteinsatz. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Zum Nachlesen Sportabzeichen-Tour Liveblog vom Tag des Sports in Melle: Viele Fotos und Videos und | 30.06.2023, 08:30 Uhr | Update vor 3 Std. Von Karsten Grosser Ronja Ackermann | 30.06.2023, 08:30 Uhr | Update vor 3 Std.

Es ist eines der größten Events in diesem Jahr in Melle: Die Sportabzeichen-Tour stoppte am Freitag am Carl-Starcke-Platz. Am Morgen waren rund 1700 Kinder aktiv, bekannte Sportler unterstützten als Sportbotschafter. Am Nachmittag folgte eine Stadtwette. Wir waren mit einem Liveblog den ganzen Tag dabei.