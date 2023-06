Die ersten Schülergruppen sind schon da. Foto: Karsten Grosser up-down up-down Live: 09:00 Uhr Sportabzeichen-Tour Ein Tag des Sports in Melle: Liveblog vom Carl-Starcke-Platz Von Karsten Grosser | 30.06.2023, 08:30 Uhr

Es ist eines der größten Events in diesem Jahr in Melle: Die Sportabzeichen-Tour stoppt am Carl-Starcke-Platz. Heute um 9 Uhr geht es los – mit tausenden Schülern, Promis und Autogrammstunde. Am Nachmittag folgt eine Stadtwette. Wir sind mit einem Live-Blog den ganzen Tag dabei.