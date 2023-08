So läuft ein Tag für zwei Müllwerker Wo bleibt der alte Krempel? Unterwegs mit der Sperrmüllabfuhr in Melle Von Christina Wiesmann | 17.08.2023, 09:50 Uhr Carsten Schultze (links) und Detlev Stock fahren in Melle Sperrmüll ab. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down

Ein Haufen alter Möbel liegt am Straßenrand. Die Müllwerker Detlev Stock und Carsten Schultze laden ihn auf, ihr Wagen presst es winzig klein zusammen. Wir haben die beiden bei der Sperrmüllabfuhr in Melle begleitet und uns gefragt: Wo landet eigentlich all der nicht mehr benötigte Kram?