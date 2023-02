Zahlreiche Meller kamen am Donnerstag und gaben Spenden für die Katastrophenopfer in der Türkei ab. Foto: Ronja Ackermann up-down up-down Auch Kopftücher gespendet Hilfstransport aus Melle für die Türkei: „Wir sind sehr ergriffen“ Von Ronja Ackermann | 09.02.2023, 16:50 Uhr

In Melle werden Spenden für die Opfer des Erdbebens in der Türkei gesammelt. Am Dienstag und Donnerstag wurden im „Treffpunkt Melle“ die unterschiedlichsten Sachen abgegeben. Die Organisatoren berichten.