Zusammen mit Musikern des Osnabrücker Symphonieorchesters sammelt Kirchenmusiker Stephan Lutermann am 30. März bei einem Benefizkonzert Spenden für die Ukraine. FOTO: Gelhot Spenden für ukrainisches Kinderkrankenhaus Benefizkonzert am Mittwoch in Meller Kirche St. Matthäus Von Johannes Kleigrewe | 29.03.2022, 16:55 Uhr

Kirchenmusiker Stephan Lutermann und Mitglieder des Osnabrücker Symphonieorchesters wollen ein Zeichen für den Frieden setzen. Daher laden sie am Mittwochabend (30. März) zu einem Benefizkonzert in die Kirche St. Matthäus in Melle ein.