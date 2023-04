70 Teams waren beim NFV-Fußballsichtungsturnier auf der Anlage des SuS Buer dabei. Der Stuckenberg aus der Drohnen-Perspektive. Foto: SuS Buer up-down up-down 141 Spiele auf sieben Feldern Wuseliges Treiben beim Fußball-Sichtungsturnier auf der Anlage des SuS Buer Von Heike Dierks | 24.04.2023, 14:29 Uhr

Am Samstag herrschte reges Treiben auf der Sportanlage am Stuckenberg: Der SuS Buer hat ein großes Fußballsichtungsturnier für E-Jugend-Mannschaften ausgerichtet. So fällt die Bilanz der Organisatoren aus.