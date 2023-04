Haben ihren neuen Arbeitsplatz in der wieder öffneten Sparkassen-Filiale in Bruchmühlen bezogen: Julia Stober und Jessica Otto Foto: Simone Grawe up-down up-down Das ist neu nach dem Umbau Sparkasse Bruchmühlen nach Sprengung wieder geöffnet: Start ohne Geldautomat Von Simone Grawe | 11.04.2023, 15:54 Uhr

14 Monate nach der Sprengung eines Geldautomaten ist die Filiale der Kreissparkasse Melle in Bruchmühlen wieder geöffnet. Wie sieht‘s in den renovierten Räumen aus? Was hat sich verändert? Und wie sind die Öffnungszeiten?