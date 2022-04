Melle II-Trainer Thomas Egbers und sein Team kassierten die erste Niederlage seit September 2021. FOTO: Archiv/Stefan Gelhot Kein Sieg für Meller Fußballer Späte Gegentreffer für Melle II und Wellingholzhausen II am Dienstag Von Sven Schüer | 13.04.2022, 12:44 Uhr

Der SC Melle II hat am Dienstag eine überraschende Niederlage in der Fußball-Kreisliga eingesteckt, während der TV Wellingholzhausen II in der Kreisklasse einen Tiefschlag in der Nachspielzeit verdauen musste.