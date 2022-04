Die Ausrichtung der Dachflächen, die Neigung, Schattenwurf durch Gauben, Schornsteine und Bäume – alle beeinflussenden Faktoren fließen in die Wirtschaftlichkeits-Berechnungen mit ein. So kann jeder Hauseigentümer künftig mit einigen Mausklicks feststellen, welche Teile seines Hausdaches sich in welchem Maß für die Installation von solaren Anlagen anbieten. Dabei wird der vorausberechnete Ertrag gleich mit den zu erwartenden Investitions-, Zins- und Wartungskosten verrechnet, sodass sich realistische Gewinn- oder Verlusterwartungen ergeben. „Jeder Bürger kann sich über seine Straße und seine Hausnummer an sein Haus zoomen und die Solarpotenzialwerte abfragen“, erklärte die städtische Umweltbeauftragte Josefa Schmitz.

Die technische Seite des Solardachkatasters erläuterte Dorothea Ludwig. „Hochauflösende, überlappende Stereo-Luftbilder mit präzisen Höheninformationen aus dem Februar 2011 bilden die Grundlage für unsere Solarpotenzial-Analysen“, so die Referentin des mit der Erstellung der Internetseite beauftragten Unternehmens. Die Eignungen aller Dachabschnitte werden farblich unterschiedlich als „sehr gut“, „gut“, „bedingt geeignet“ oder „ungeeignet“ dargestellt. Die Ungenauigkeit liege bei diesem Verfahren bei lediglich acht Zentimetern.

Über praktische Erfahrungen mit dem Osnabrücker Solardachkataster informierte Handwerksmeister Rolf Gildehaus. Sein Hasbergener Unternehmen habe tatsächlich zusätzliche Aufträge erhalten, als das Kataster 2007 in Osnabrück veröffentlicht wurde.

„Viele, die noch unschlüssig über Solaranlagen nachdenken, bekommen durch die leicht zugänglichen neutralen Berechnungsgrundlagen den letzten Anstoß zur Auftragserteilung“, berichtete Gildehaus. Seitdem seien in der Solarsparte seines Unternehmens elf neue Arbeitsplätze entstanden.

„Regionale Wertschöpfung für das örtliche Handwerk – das ist eines unserer wesentlichen Ziele“, betonte Josefa Schmitz.