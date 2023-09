Rund 160 Unternehmer und Angehörige waren gekommen. „Wir wollen heute Abend verschiedene Themen und Impulse in die Wirtschaft tragen“, begrüßte Michael Kiesewetter, Vorstandsvorsitzender der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) die Gäste. Er betonte, dass Nachhaltigkeit ein Thema sei, dem man sich stellen müsse, das aber auch Chancen biete.

Michael Kiesewetter ist Vorstandsvorsitzender der Investitions- und Förderbank Niedersachsen. Foto: Stefan Gelhot

Christian Klein, Professor an der Universität Kassel, hielt einen Impulsvortrag zum Thema „Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft“. Klein: „Das Thema ist gekommen, um zu bleiben.“

Besonders für die mittelständischen Unternehmen sei es ein Vorteil, rechtzeitig auf Nachhaltigkeit zu setzen und sich nicht davor zu verschließen. Denn: „Wir werden in 20 Jahren rückblickend sagen, dass das, was wir gerade erleben, die fünfte industrielle Revolution war.“

Christian Klein, Professor an der Universität Kassel, referierte zum Thema Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft. Foto: Stefan Gelhot

Im Rahmen der sich anschließenden Podiumsdiskussion, moderiert von Katrin-Cécile Ziegler, stand die Frage im Mittelpunkt, ob eine Selbstverpflichtung der Unternehmen ausreiche, um Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen umzusetzen oder ob es eine Regulierung durch die Politik brauche. Zieglers Gesprächspartner: Neben Kiesewetter und Klein nahmen der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies und der Meller Unternehmer Stefan Holtgreife an der Diskussion teil.

Rund 160 Unternehmer waren zu der Veranstaltung ins Solarlux-Foyer gekommen. Foto: Stefan Gelhot

Es passiere erst etwas mit einer entsprechenden Regulierung, findet Klein. Solarlux-Chef Stefan Holtgreife sah es ähnlich: „Unternehmen bewegen sich nicht ohne Druck.“ Wirtschaftsminister Olaf Lies forderte: „Wir müssen ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig denken.“

Im Gespräch: Olaf Lies, Stefan Holtgreife und Katrin-Cécile Ziegler (von links). Foto: Stefan Gelhot

Aber: Wenn Unternehmen auf nachhaltige Investitionen setzen und dafür Zuschüsse beantragen wollten, müssten sie ein „Bürokratiemonster“ bezwingen, sagte Christian Klein. Auch Michael Kiesewetter findet „die Anforderungen der Nachweise für Zuwendungen zu hoch“, die Unternehmen erbringen müssen. Der Landtagsabgeordnete Thomas Uhlen meinte, dass „ein Zuviel an Bürokratie oft dazu führt, dass Regularien nicht eingehalten werden“.

Stefan Holtgreife sagte, dass in seinem Unternehmen Solarlux einige Mitarbeiter ausschließlich mit Dokumentation und Nachweispflichten beschäftigt seien. „Das ist enorm, wirklich.“ Holtgreife regte an, die leistungsbereiten Unternehmen zu fördern: „Aber was ist da in den letzten Jahren passiert?“

Diskussion um Nutzen und Kosten von Nachhaltigkeit für den Mittelstand: Christian Klein, Olaf Lies, Stefan Holtgreife, Michael Kiesewetter und Katrin-Cécile Ziegler (von links). Foto: Stefan Gelhot

Auch Olaf Lies räumte ein, dass es zu viel Bürokratie und Dokumentationspflichten gebe, mit denen die Unternehmen konfrontiert sind. Da müsse ein Umdenken stattfinden. Das dauere. Landrätin Anna Kebschull stellte die Frage, wie die Veränderungen finanziert werden sollen. „Ist die Einhaltung der Schuldenbremse tatsächlich das richtige Modell?“ Lies meinte dazu: „Ein starker Staat muss das finanzieren.“