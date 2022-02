Viktoria Gesmold-Trainer Benjamin Hettwer gibt die Richtung vor. FOTO: Stefan Gelhot Leistungsträger vor Rückkehr Viktoria Gesmold bei Quitt Ankum Favorit? Der Schein trügt Von Sven Schüer | 18.02.2022, 11:20 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga will Viktoria Gesmold am Sonntag (15 Uhr) bei Quitt Ankum die 1:3-Niederlage gegen Glandorf vom vergangenen Wochenende vergessen machen. So gehen die Elsekicker das schwere Auswärtsspiel an.