„Wir haben Glück, dass es trocken war, sonst wäre es sehr matschig geworden“, sagte Friedrich Göcking vom Ortsrat mit Blick auf die Menschenmenge. Er war gemeinsam mit seinen Kollegen für die Kinderbelustigung zuständig und hatte durchweg zu tun. Den übrigen Akteuren ging es nicht anders. Am laufenden Band wurden Reibekuchen gebacken, Schinkenbrote verteilt und Glühwein ausgeschenkt.

Gisela Stuer (links) und Lea Vornholt drehten hunderte von Reibekuchen in der Pfanne um. Foto: Anke Schneider Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Viele Vereine waren dabei

Wie üblich wurde der Weihnachtsmarkt von Wellingholzhausenern für Wellingholzhausener ausgerichtet. Insgesamt waren es 12 Stände, die im Bürgerpark aufgebaut worden waren.

Mit von der Partie waren der Heimat und Verschönerungsverein, der Förderverein der Kita Sonnenblume, die Ortsfeuerwehr, der Förderverein der Grundschule, die Kolpingfamilie, die Fördervereine „Wellinger Sonnenblume“ und „El Faktor“, die Initiative Radweg L94, die Katholische Jugend, die Katholische Frauengemeinschaft, der Landfrauenverein, der Pfarrgemeinderat und der Ortsrat.

Das Angebot für Kinder

Im Budendorf im Herzen des Ortsteils gab es Speisen und Getränke, aber auch Spielangebote für Kinder. Bei verschiedenen Spielen, wie dem Pfeilwerfen der Schützen Kerßenbrock-Küingdorf, gab es sogar etwas zu gewinnen. Auch außerhalb der Stände wurde für die kleinen Besucher viel geboten. Sie konnten Stockbrot backen, Äpfel braten oder in Plastikkübeln die Rollenrutsche heruntersausen.

Gereon Obernüfemann, Oskar Kuczynski und Jannes Nordheider (von links) verkauften Schinkenbrötchen am Stand der Jugendfeiuerwehr. Foto: Anke Schneider Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Beim Pfeilwerfen der Schützen Kerßenbrock-Küingdorf gab es sogar etwas zu gewinnen. Foto: Anke Schneider Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Noch Selbstgestricktes übrig

Unter die Gastro- und Spielstände mischten sich aber auch Buden mit einem kreativen Angebot. So bot die Frauengemeinschaft KFD an ihrem Stand selbst gestrickte Mützen, Handschuhe und Socken an. „Wir stricken eigentlich für den Basar der KFD“, erklärten Christa Büssing und Anita Brune.

Christa Büssing (links)und Anita Brune verkauften warme Socken, Handschuhe und Mützen. Foto: Anke Schneider Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der Bestand sei derzeit aber so groß, dass für den Weihnachtsmarkt auch noch etwas übrig sei. Und weil der Dezember sich von seiner frostigen Seite zeige, sei die Nachfrage auch gut.

Eine Skulptur wurde versteigert

In der Mitte des Geschehens hatte sich der Künstler Bernd Obernüfemann postiert und arbeitete am Samstag und Sonntag aus einem Stück Holz eine Skulptur heraus. Sonntagabend ließ sich ein Kopf erkennen, der auf eine Hand gestützt ist. „Ich nenne ihn den Denker“, sagte Obernüfemann.

Bernd Obernüfemann arbeitete das ganze Wochenende über an seiner Skulptur „Der Denker“. Foto: Anke Schneider Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zum Ende des Weihnachtsmarktes wurde der Kopf versteigert. Dabei kamen knapp 500 Euro zusammen. „Mit dem Geld wollen wir eine weitere Skulptur für den Skulpturenpfad in unserem Bürgerpark kaufen“, so Bernd Obernüfemann.

Das Programm auf der Bühne

Auf der Bühne war an beiden Markttagen ebenfalls jede Menge los. Die Kinder der Grundschule stimmten die Gäste im Bürgerpark unter anderem mit „Fröhliche Weihnacht“ auf die bevorstehenden Festtage ein.

Viele unterschiedliche Gruppen aus Wellingholzhausen bestritten das Bühnenprogramm und wurden von den Gästen im Bürgerpark mit viel Applaus belohnt. Foto: Anke Schneider Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Sie lenkten den Blick der Zuhörer aber auch auf erste Themen in der Welt, mit denen sich die Jungen und Mädchen in der Vergangenheit beschäftigt hatten. Mit dem Lied „Frieden für die Welt“ erinnerten sie unter anderem an den Ukraine-Krieg.

Die Kinder der Grundschule gaben ihrem Wunsch nach Frieden Ausdruck. Foto: Anke Schneider Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der Besuch des Nikolauses

Der Höhepunkt für die Kinder war der Besuch des Nikolauses, der auf Einladung der Kolpingfamilie gekommen war und von Ortsbürgermeister Bernd Gieshoidt begrüßt wurde. So sehr sich die beiden Herren auch mühten, gab es in Wellingholzhausen kein Kind, dass auf die Bühne kommen wollte, um ein Gedicht oder ein Lied vorzutragen.

Ortsbürgermeister Bernd Gieshoidt begrüßte gegen Ende des Weihnachtsmarktes den Nikolaus. Foto: Anke Schneider Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Dennoch beschenkte der Mann im roten Mantel die Kinder mit süßen Nikolaustüten, die seine Helfer aus der Kolpingfamilie mitgebracht hatten.

Noch mehr Musik und Tanz auf der Bühne

Weitere Akteure auf der Bühne waren Darbietungen der Katholischen Jugend und der Kindergärten sowie verschiedene Gruppen des Wellingholzhausener Turnvereins mit klingenden Namen wie die kleinen Riesen, die frechen Früchtchen, die Jolly Dancers, die Dancing Kids, die Tanzmäuse und die Gruppe Dance of Joy. Die Heimatkapelle bildete das Schlusslicht und beendete das Bühnenprogramm am Sonntag mit Bläsermusik zur Weihnachtszeit.