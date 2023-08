„Der große Gatsby“ im Fachwerk 1775 Meller Sommer mit Champagner, Charleston und „Puttin on the Ritz“ Von Alexandra Stratmeier | 11.08.2023, 17:46 Uhr Illustrator Robert Nippoldt und das Green Light Ensemble nach der Vorstellung im Fachwerk 1775. Foto: Alexandra Stratmeier up-down up-down

Im Rahmen der vierteiligen Veranstaltungsreihe „Meller Sommer 2023: Kunst und Kultur auf dem Lande“ haben Illustrator Robert Nippoldt und das Green Light Ensemble am Donnerstagabend im Fachwerk 1775 in Wellingholzhausen bewiesen: „Die Vergangenheit nicht wiederholen? Aber natürlich kann man das!“ So war „Der große Gatsby“ – eine Mischung aus Musik, Live-Zeichenkunst und Lesung.