Teilweise doppelter Unterricht Ukrainische Kinder an Meller Grundschulen – so ist der Stand Von Johannes Kleigrewe | 31.08.2022, 16:45 Uhr

Die Sommerferien sind vorbei, der Krieg in der Ukraine nicht: Aktuell werden an allen Meller Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Melle ukrainische Kinder unterrichtet, teilt Jürgen Krämer als Stadtsprecher auf Nachfrage mit.