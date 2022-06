Die Bueraner Kirchhofsburg, eines der großen Projekte, soll barrierefrei ausgebaut werden. FOTO: Simone Grawe (Archiv) Sporthalle, Grundschule und mehr Bauprojekte in Buer: Was noch wie lange dauert Von Anke Schneider | 19.06.2022, 08:31 Uhr

In Buer stehen viele Bauprojekte auf der Agenda. Manche werden in diesem Jahr noch in Angriff genommen, andere erst in der fernen Zukunft. Eine Übersicht.