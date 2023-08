Camper trotzen Regenwetter So verbringen Urlauber die Zeit auf dem Campingplatz am Ludwigsee Melle Von Ina Wemhöner | 05.08.2023, 16:25 Uhr Einblicke vom Campingplatz am Ludwigsee in Melle: Claudia Varel aus Rheine und Bernhard Terveer aus Papenburg sind auf den regnerischen Urlaub eingestellt und haben sich gut vorbereitet. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down

Für Camper im Zelt sind Dauerregen, Gewitter und kühle Temperaturen eine Herausforderung. Die Urlauber in Wohnwagen oder Wohnmobil am Ludwigsee in Melle sehen das Wetter jedoch entspannt.