Nach den Corona-Einschränkungen 2021 soll der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder wie gewohnt mit Bühnenprogramm und After-Work-Abend stattfinden. Archivfoto: Birgit Brüggemann Was trotz Corona und Energiekrise geht Das erwartet die Besucher auf dem Weihnachtsmarkt in Melle 2022 Von Ina Wemhöner | 06.10.2022, 13:43 Uhr

Ein Weihnachtsmarkt wie vor der Corona-Pandemie: So stellt sich die Werbegemeinschaft Melle City das Event für 2022 vor. Hauptorganisator Michael Sutmöller verrät, was alles auf dem Programm steht und welche Neuheiten es in diesem Jahr geben wird.