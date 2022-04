Schweinehalter Christian (39) aus Melle nimmt bei „Bauer sucht Frau“ teil. FOTO: RTL 39-Jähriger in RTL-Kuppelshow So reagiert das Netz auf den Meller Landwirt bei „Bauer sucht Frau“ Von Ina Wemhöner | 25.04.2022, 14:24 Uhr

Unter den 18 vorgestellten Singles in der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ 2022 hofft auch ein Meller Landwirt in diesem Jahr auf viele Zuschriften von Frauen und darunter die große Liebe zu finden. So reagierte nun das Netz auf den 39-jährigen Schweinerbauern aus der Region Osnabrück.