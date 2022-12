Bei den D-Junioren ergatterte der SC Melle (rechts) vier Punkte beim Heimturnier. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down VfL und Eintracht Rheine gewinnen Endlich wieder Weihnachtscup: So liefen die Turniere für Melle und Gesmold Von Sven Schüer | 12.12.2022, 18:38 Uhr

Nach fast drei Jahren Pause rollte der Fußball am Wochenende wieder in den Sporthallen in Melle. Grund waren die traditionellen Weihnachtscups des SC Melle für E- und D-Junioren. Während große Namen die Titel unter sich ausmachten, war für die lokalen Teams wenig zu holen. Aber das war am Wochenende nur Nebensache.