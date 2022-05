Birger Rost traf am Dienstag doppelt für den TSV Riemsloh (Archivfoto). FOTO: Stefan Gelhot Welling II und Riemsloh punkten Der Dienstagabend für die Meller Fußballer: Spektakuläres 5:5 Von Sven Schüer | 25.05.2022, 12:04 Uhr

Zwei Meller Fußballteams waren am Dienstagabend in der Kreisliga und Kreisklasse aktiv. Während der TSV Riemsloh weiter in der Erfolgsspur bleibt, hat der TV Wellingholzhausen II den Klassenerhalt so gut wie sicher.