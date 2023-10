„Kinderarmut ist das Ergebnis der Einkommensarmut ihrer Eltern“, sagt Sozialarbeiter Mika Springwald von der Allgemeinen Sozialen Beratung der Caritas in Melle. Die Beratungsstelle am Kohlbrink 8 bietet Hilfe zu Themen wie Verschuldung, Wohnungslosigkeit, Zukunft trotz Schulden und viele mehr an. Derzeit erlebt Springwald einen Anstieg des Beratungsbedarfs von Menschen in prekären finanziellen Lebenssituationen: „Viele unserer Klienten beziehen staatliche Leistungen wie Bürgergeld, Grundsicherung oder Kinderzuschlag. Diese reichen oftmals nicht aus, um die tatsächlichen Lebenshaltungskosten decken zu können, zum Beispiel weil die Miete höher liegt als der vom Jobcenter bewilligte Betrag.“

Zusätzliche Beträge, wie zum Beispiel die 174 Euro für den Schulbedarf der Kinder, werden dann zum Lückenstopfen genommen. Und durch das Tilgen von Schulden ist für den eigentlichen Zweck, das Kaufen von Schulmaterial, dann kein Geld mehr da, berichtet Sozialarbeiter Springwald weiter.

Viele Bedürftige kommen in Melle am Monatsende

Er hat auch Wochen nach dem Schulbeginn noch immer Termine, bei denen es um die Anschaffung von Schulbedarf geht. „Bei den Kindern kommen die zugedachten Leistungen gar nicht an: Sie haben ja kein eigenes Konto, es gibt eine große Kasse.“

An Dinge, die über das absolut Notwendige hinausgehen, sei in diesen Familien überhaupt nicht zu denken: „Es kommen Bedürftige zum Monatsende, die nichts zu essen für ihre Kinder kaufen können.“ Diese Menschen erhalten dann im Rahmen einer Einmalzahlung einen Barscheck, zum Beispiel aus dem Stiftungsfonds „Horizont“. „Beim zweiten und dritten Termin plädiere ich dann dafür, gemeinsam zu schauen, warum das private Finanzsystem nicht funktioniert.“ Der Ansatz der Beratung sei immer die Hilfe zur Selbsthilfe.

Mika Springwald von der Allgemeinen Sozialen Beratung der Caritas in Melle. Archivfoto: Stefan Gelhot Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Kindergrundsicherung: Viel zusätzlicher Papierkram

„Viele Ratsuchende sind mit der behördlichen Struktur überfordert und kommen nicht mit den Anträgen klar“, so Springwald. Bei der jüngst beschlossenen Kindergrundsicherung sehe er einen weiteren, papierlastigen Aufbau von behördlichen Zusatzstrukturen. Sein Eindruck ist, dass immer mehr Menschen resignieren: „Weil sie nicht aus der Situation herauskommen und nicht in ein normales Wirtschaftssystem gelangen.“

Mehr Informationen: Was soll die Kindergrundsicherung erreichen? größer als Größer als Zeichen Die Kindergrundsicherung ist künftig die zentrale Leistung für alle Kinder. Sie vereinfacht das System der Familienförderung. Die Kindergrundsicherung soll vor allem diese Ziele erreichen: - vor Armut schützen und bessere Chancen für Kinder und Jugendliche schaffen - mehr Familien und Kinder erreichen und damit verdeckte Armut bekämpfen - eine gebündelte Leistung sein, die das Leben für Familien leichter macht Aus fünf wird mit der Kindergrundsicherung eins: Kindergeld, Kinderzuschlag, Kinderregelbedarf aus Bürgergeld und Sozialhilfe sowie Teile des Bildungs- und Teilhabepaketes werden in der Kindergrundsicherung zusammengefasst.

Hoher Hilfebedarf oftmals mit Scham verbunden

Sarah Twyrdy, Gemeindereferentin der Pfarreiengemeinschaft Wellingholzhausen und Gesmold bestätigt den Eindruck von Mika Springwald: „Ich nehme einen hohen Hilfebedarf wahr.“ Bei der diesjährigen Zeltlager-Freizeit in den Sommerferien habe es fünf Anfragen zu Teil- oder Komplettbezuschussung gegeben: „Quer durch die Dorfgemeinschaft.“ In Wellingholzhausen sei das Stellen eines Antrags auf Unterstützung allerdings mit Scham besetzt: „Nicht alle Bedürftigen mögen diesen Schritt tun.“

Einmal pro Woche gibt es kostenlose Gruppenstunden für Kinder ab der vierten Klasse rund um das Gelände am Pfarrhaus: „Dort spielen wir Fußball, malen, basteln und kochen sogar gelegentlich.“ Diese Aktivitäten sind ein niedrigschwelliges Angebot der Kirchengemeinde, gemeinsam Zeit zu verbringen. Sarah Twyrdy ermuntert alle, die Unterstützung brauchen, diese anzufragen: „Wir sind für viele Hilfestellungen da und versuchen, vieles möglich zu machen.“ Niemand müsse zögern, den ersten Schritt zu machen.

Schwierige Situation auch für Alleinerziehende

Petra Buderath, Geschäftsbereichsleiterin des integrativen Beratungszentrums Melle an der Riemsloher Straße zeichnet ein ähnliches Bild: „Die Familien kommen derzeit immer mehr unter Druck. Auch wir sehen ein erhöhtes Aufkommen von Anfragen nach Unterstützung. Alleinerziehende haben es in dieser Situation besonders schwer, da sie oftmals weniger arbeiten und somit noch weniger Geld zur Verfügung haben.“

Buderath betont, das Beratungsangebot der Diakonie werde vorrangig bei Beziehungsproblemen nach beispielsweise Trennung oder Scheidung genutzt, aber: „Natürlich bekommen wir auch mit, dass insgesamt mehr Belastungen für die Erwachsenen da sind, die dann auch auf die Kinder Auswirkungen haben.“ Neben der Vermittlung eigener Werte innerhalb des familiären Kontextes, sei die finanzielle Grundabsicherung von Kindern unabdingbar.

Ehrenamt in Krisenzeiten kaum noch attraktiv für Menschen

Auch der Vorsitzende des Förderkreises der Ratsschule Melle, Alfred Komesker, teilt die Sorge vor „der Zuspitzung einer ohnehin angespannten Situation aufgrund der sich ändernden Rahmenbedingungen in den Elternhäusern“. Er befürchtet „gesamtgesellschaftliche Verwerfungen“ und mahnt: „Gerade jetzt, wo das Abmildern von Einzelschicksalen einer gemeinschaftlichen Kraftanstrengung bedarf, wird es durch die Belastung des Einzelnen noch schwieriger, Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen.“ Die soziale Lücke, die daraus entstehe, bereitet ihm zusätzlich Sorge.

Große Nachfrage auch beim Sozialem Kaufhaus in Melle. Archivfoto: Melle Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Große Nachfrage nach Second-Hand-Kleidung für Kinder

Mitarbeiterin Judith Gantschnig vom Sozialen Kaufhaus Melle bestätigt eine große Nachfrage nach Second-Hand-Kinderbekleidung in dem ökumenisch betriebenen Geschäft am Kohlbrink: „Viele unserer Kunden kommen regelmäßig und ohne Scham.“ Es gebe eine große Auswahl an Kinderkleidung: „Alles Spenden.“ Babybodies und Strumpfhosen für 50 Cent, Pullis für 1 bis 2 Euro, Hosen für 3 Euro: „Für sehr wenig Geld gibt es ein ganzes Kinder-Outfit“, sagt sie.