Am Samstag wird Charles III. in London gekrönt. Unter den Royal-Fans ist auch die 20-jährige Pia Horstmann aus Neuenkirchen. Sie ist derzeit Au-Pair in London. Foto: Horstmann up-down up-down London im Krönungshype So erlebt Au-pair Pia Horstmann aus Melle die Feierlichkeiten für König Charles Von Ina Wemhöner | 05.05.2023, 17:25 Uhr

Camper am Buckingham Palace, Muffins mit Krone und die Union Flag in vielen Straßen: London ist derzeit im Ausnahmezustand und die Neuenkirchenerin Pia Horstmann befindet sich mittendrin. Auch sie will sich die Krönung von König Charles III. und seiner Frau Camilla am Samstag nicht entgehen lassen.