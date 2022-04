Bezirksliga Weser-Ems 5 - 2021/2022 - Viktoria Gesmold vs. Eintracht Rulle FOTO: Stefan Gelhot Vor dem Spiel in Lüstringen So eng ist es im Abstiegskampf für Bezirksligist Viktoria Gesmold Von Sven Schüer | 01.04.2022, 18:46 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga hat Viktoria Gesmold am Sonntag (15 Uhr) ein wichtiges Auswärtsspiel beim SC Lüstringen vor der Brust. So stellt sich die Situation im Abstiegskampf aktuell dar.