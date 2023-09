Szenen aus bekannten Filmklassikern und Serien Emblaze Dance Studios zeigt erstklasssige Tanzshow im Theater Melle Von Anke Schneider | 03.09.2023, 15:48 Uhr Kleine und große Tänzer auf der Theaterbühne in Melle: Die schönsten Szenen der Filmgeschichte. Foto: Anke Schneider up-down up-down

Ein wahres Feuerwerk an Entertainment bekamen die Gäste im voll besetzten Meller Theater am Samstag und Sonntag geboten. 150 kleine und große Tänzer der Emblaze Dance Studios in Bielefeld und Melle haben sich mit den Gästen auf eine Reise durch die Fernseh- und Filmgeschichte begeben .