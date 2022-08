Wie ist die Erdbeersaison aus Sicht der heimischen Produzenten gelaufen? Wir haben nachgefragt. FOTO: Unsplash/Clem Onojeghuo up-down up-down Böckmann und Böckmann Inflation und Trockenheit: Die Bilanz der Erdbeerbauern in Melle und Schwagstorf Von Johannes Kleigrewe | 04.08.2022, 11:58 Uhr

Bald ist sie vorbei, die Zeit der süßen roten Früchte: In wenigen Wochen endet die heimische Erdbeersaison. Wie sieht die vorläufige Bilanz der gleichnamigen Böckmann-Betriebe in Melle und Schwagstorf aus? Vor allem ein Trend hat sich ihnen zufolge in diesem Jahr fortgesetzt.