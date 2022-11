Tom Bartels bei einem Vortrag in Melle zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar: „Ich werde sicher nicht alles richtig machen.“ Foto: Stefan Gelhot up-down up-down „Jeder könnte den Schiri anpöbeln“ Für die Fußball-WM 2022 muss Kommentator Tom Bartels Hunderte Gesichter lernen Von Michael Hengehold | 02.11.2022, 06:00 Uhr

In einem Vortrag in Melle hat ARD-Fußball-Experte Tom Bartels erklärt, was er alles zur Vorbereitung einer Weltmeisterschaft tun muss. Dazu gehört, viele Teams in- und auswendig zu kennen. Bis hin zum Torwarttrainer.