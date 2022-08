Immer mit vollem Einsatz dabei: Haidar Noureddine, hier an der Seitenlinie bei einem Spiel von Türkspor Melle. FOTO: Stefan Gelhot up-down up-down Coach bei Türkspor und dem SCM So bekommt Haidar Noureddine zwei Trainerjobs unter einen Hut Von Sven Schüer | 23.08.2022, 08:10 Uhr

Wenn die A-Junioren des SC Melle am Mittwoch in den Bezirkspokal starten, stehen zwei Institutionen des Meller Amateurfußballs an der Seitenlinie. Fatmir Dusinovic und Haidar Noureddine bilden das Trainergespann der U19. Wobei Co-Trainer Noureddine noch einen Zweitjob hat.