Eigentlich war die Premiere bereits für die Juli-Sitzung geplant, seinerzeit kam es aber nicht dazu. „Technische Probleme“ habe es gegeben, so die Stadtverwaltung. Am Mittwoch soll es ab 17 Uhr zur erstmaligen Übertragung kommen. Der Stadtrat tagt im Forum an der Mühlenstraße 39a in Melle-Mitte. Selbstverständlich können Zuhörer sich auch dort einfinden.

So geht es: Interessierte können sich unmittelbar vor, aber auch noch während der Sitzung unter dem Link melle.info/ratssitzung anmelden. Die Zahl der Nutzer, die gleichzeitig auf den Stream zugreifen können, ist auf 350 begrenzt. Sollte das Kontingent erreicht werden – was nicht wahrscheinlich ist – gibt es einen entsprechenden Hinweis. Der Zugang kann später erneut versucht werden.

Wird alles übertragen? Nein. Jedes Ratsmitglied hat das Recht, die Übertragung seines Redebeitrags abzulehnen und vom Platz aus zu sprechen. Für Beiträge, die im Livestream zu sehen sein werden, müssen die Ratsmitglieder zu einem Stehpult gehen und dort sprechen. Wortbeiträge von anderen Personen als den Ratsmitgliedern – beispielsweise Fragen von Zuhörern aus der Einwohnerfragestunde – dürfen nicht übertragen werden.

Wie erfahre ich, wann über welches Thema gesprochen wird? Gar nicht. Die Tagesordnung ist auf der städtischen Homepage melle.info einsehbar. Dort den Menüpunkt „Melle“ wählen, dann unter „Rat und Politik“ das „Bürgerinformationssystem ab 11/2016“ auswählen und unter dem entsprechenden Datum die Sitzung auswählen. Wann welcher Tagesordnungspunkt aufgerufen wird, hängt davon ab, wie lange zuvor über die anderen Themen gesprochen wird. Ratssitzungen dauern in der Regel mehrere Stunden.

Werden auch andere Sitzungen übertragen? Nein. Der Beschluss aus dem März gilt nur für Ratssitzungen. Wer den Zusammenkünften der Fachausschüsse folgen möchte, muss weiterhin persönlich zur Sitzung erscheinen. In den Ausschüssen werden die Ratsbeschlüsse vorbereitet, dort fallen wichtige Vorentscheidungen.

Kann man sich den Stream zeitversetzt anschauen? Nein. Eine Aufzeichnung erfolgt nicht. Die Stadtverwaltung weist Nutzer ausdrücklich darauf hin, dass Aufzeichnungen des Livestreams, auch Screenshots, unzulässig sind.