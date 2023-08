50 Feuerwehrleute im Einsatz Sirenenalarm in Wellingholzhausen und Gesmold: Entwarnung Von Karsten Grosser | 18.08.2023, 18:22 Uhr Die Feuerwehr wurde am Freitagabend zu einer Übung gerufen. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down

Gebäudebrand und Person in Gefahr: Die erste Einsatzmeldung klingt dramatisch, doch die Feuerwehr gibt schnell Entwarnung: Die Einsatzkräfte in Wellingholzhausen und Gesmold sind am Freitagabend per Sirenenalarm zu einer Übung gerufen worden.