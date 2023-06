Bei der Übung auf dem Gelände der Fima Wilken kan auch die Drehleiter zum Einsatz. Foto: Nils Hoyermann up-down up-down Übung lockt viele Besucher an Sirenenalarm in Riemsloh: Feuerwehr übt für den Ernstfall Von noz.de | 25.06.2023, 10:04 Uhr

Sirenenalarm in Riemsloh: Etwa 60 Einsatzkräfte wurden am Freitagabend auf den Plan gerufen. Dabei handelte es sich um eine Übung mehrerer Meller Ortsfeuerwehren an der St.-Annener-Straße.