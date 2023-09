„Simultan – Solo für 9“ Plötzlich Musik in Melle: An drei Tagen wollen neun Musiker immer wieder spontan auftreten Von Petra Ropers | 20.09.2023, 08:20 Uhr Auf ungewöhnliche musikalische Begegnungen dürfen sich die Besucher der „Herbst-Töne“ freuen. Foto: Willem Schulz up-down up-down

In Geschäften, den Cafés, den Straßen, in Werkstätten, auf Plätzen und sogar auf umliegenden Weiden tauchen sie auf: Neun Solisten mischen sich – mal allein, mal in variablen Formationen – mit Klangperformances in das Alltagsgeschehen. Dann verschwinden sie wieder. „Simultan – solo für 9“ überschreibt der Meller Komponist und Musiker Willem Schulz das Projekt, das überall in Melle drei Tage lang für überraschende Klangbilder sorgt.