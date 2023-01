Attacken gegen Einsatzkräfte: Auch die ehrenamtlichen DRK-Helfer in Melle haben in der Vergangenheit bereits Erfahrung mit Anfeindungen und Beschimpfungen machen müssen. Foto: imago images/Fotostand up-down up-down Rettungsdienst über Angriffe auf den Festen Gewalt und Beschimpfung: Auch Einsatzkräfte in Melle haben damit Erfahrung Von Ina Wemhöner | 09.01.2023, 06:03 Uhr

Attacken und verbale Angriffe gegen Einsatzkräfte sind kein neues Phänomen, jedoch haben die Übergriffe auf Polizei, Feuerwehr sowie Rettungskräfte in einigen Großstädten in der Silvesternacht nun ein neues Ausmaß angenommen. Die ehrenamtlichen Helfer vom DRK Melle haben in der Vergangenheit ebenfalls Erfahrung mit Anfeindungen machen müssen.