22 hoch motivierte SCM-Athleten sorgten in spannenden Wettkämpfen für Siege und Ergebnisse. So errangen Alina Martin und Jannik Seelhöfer in ihren Königsdisziplinen 100 m (Alina) und 800 m (Jannik) jeweils unangefochten den ersten Platz.

Einer neuen Herausforderung stellte sich Alina Martin mit ihrem ersten 300-m-Lauf. Auch in dieser Disziplin siegte sie überlegen und hatte einen deutlichen Vorsprung vor den anderen Läuferinnen. Sie schob sich mit ihrer Zeit sogar auf Rang eins der Landesbestenliste.

Mit einer hervorstechenden Leistung machte Saskia Hohnsträter auf sich aufmerksam. Sie konnte in einem technisch einwandfreien Lauf den anspruchsvollen Hürdensprint für sich entscheiden und wurde so verdient mit dem Regionsmeistertitel belohnt. Außerdem überraschte Saskia mit neuen persönlichen Bestmarken im Hoch- und Weitsprung.

Auch in den Wurfdisziplinen waren zwei Athleten erstmals wieder auf Regionsebene erfolgreich. So holten Ramires Hebbe im Ball- und Dimitri Makaschov im Speerwurf den Titel nach Melle. Einen zweiten Titel sicherte sich Dimitri ebenfalls im Hürdenlauf.

Im gesamten Wettkampf erreichten die Meller Leichtathleten zudem zahlreiche Podestplätze und gute Staffelleistungen, die auf ebenso gute Ergebnisse bei den Landesmeisterschaften in Celle hoffen lassen.