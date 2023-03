Eine Mellerin wurde auf Ebay-Kleinanzeigen als Sex-Partnerin angeboten. Aber wer war dafür verantwortlich? Symbolfoto: dpa/Silas Stein up-down up-down Überraschende Wende vor Gericht Als Sex-Partnerin im Netz angeboten: Mellerin als Lügnerin vor Gericht entlarvt Von Christina Wiesmann | 23.03.2023, 17:58 Uhr

Ein illustrer Fall ist am Donnerstag vor dem Amtsgericht in Bünde verhandelt worden. In den Hauptrollen: Eine 34-Jährige aus Melle und ihr gleichaltriger Noch-Ehemann aus Bünde. Alles drehte sich um die Frage: Hat der Mann die Ex bei Ebay-Kleinanzeigen als Sex-Partnerin angeboten?