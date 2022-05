Dreiste Taten auf Riemsloher Friedhof: Wer macht sich heimlich an den Gräber zu schaffen? Friedhofsbesucher berichten über gestohlene Blumen und Grabschmuck. FOTO: NOZ-Redaktion Polizei rät zur Anzeige Diebstahl mit Methode: Friedhofsbesucher in Riemsloh verärgert Von Ina Wemhöner | 27.05.2022, 12:17 Uhr

Frische Blumen rausgerissen und Grabschmuck gestohlen: Die Friedhofsbesucher in Melle-Riemsloh beobachten seit Wochen vermehrt solche Diebstähle auf ihrem Friedhof. Und die Geschädigten sind ratlos, wer sich so dreist an den Gräbern zu schaffen macht.