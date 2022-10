Immer voller Einsatz: Das gehört für Anja Sünderhuse seit 25 Jahren als selbstständige Fotografin dazu. Foto: Sünderhuse Photografie up-down up-down Studio besteht seit 25 Jahren Fotografin Anja Sünderhuse aus Melle: „Ihre“ ersten Babys heiraten jetzt Von Christina Wiesmann | 28.10.2022, 08:56 Uhr

„Ich ziehe schon mal die Schuhe aus.“ Das sagt Anja Sünderhuse und strahlt dabei über das ganze Gesicht. Seit 25 Jahren ist sie mit ihrem Studio Sünderhuse Photografie in Melle etabliert. Was sich in dieser Zeit verändert hat, hat sie im Gespräch verraten.