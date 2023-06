Überall lauern Gefahren in der Wohnung: Mittlerweile kommt Michael Gutschmidt aus Melle jedoch gut im Haushalt zurecht. Nach zwei Augeninfarkten ist der 62-Jährige fast vollständig erblindet. Foto: Ina Wemhöner up-down up-down Auf allen vieren zur Toilette krabbeln Du wachst auf und bist nahezu blind – ein Meller erzählt Von Ina Wemhöner | 19.06.2023, 06:02 Uhr

Für den Meller Michael Gutschmidt hat sich die Welt nach einem Sehsturz schlagartig verdunkelt. Er stürzte danach emotional in ein tiefes Loch, denn durch seine Sehbehinderung musste der 62-Jährige so viele Dinge in seinem Leben aufgeben.