Ansatz gut, Umsetzung schlecht Sechs Thesen zu Oberschulen in Melle: Keiner wird für eine Schließung stimmen Meinung – Michael Hengehold | 24.08.2023, 07:15 Uhr Was passiert mit den Meller Oberschulen?

Die CDU will den Schulstrukturprozess in Melle beenden, alle drei Oberschulen erhalten und endlich in deren Sanierung einsteigen. Ob das die beste Lösung ist, darüber lässt sich streiten. Mehr ist aber wohl einstweilen nicht drin.