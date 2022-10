Ein Bild mit Symbolcharakter: Joseph Trippe vom TSV Riemsloh, hier in der vergangenen Saison gegen Hunteburg. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Derbe Klatsche in der Kreisliga Sechs Gegentore in 13 Minuten: So geht der TSV Riemsloh mit dem Debakel um Von Sven Schüer | 11.10.2022, 15:22 Uhr

Bis zur 47. Minute war die Welt noch in Ordnung bei Fußball-Kreisligist TSV Riemsloh. Mit 0:1 lag das Team von Trainer Thomas Falke beim VfL Kloster Oesede in Rückstand. 13 Minuten später stand es 0:7, am Ende 0:8. So erklärt Falke das Debakel.