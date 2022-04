In der Kreisliga treten die ersten Herren der Viktoria (Platz 5) am Sonntag zum Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TuS Glane an. Nach dem 6:0 Heim-Triumph gegen Kloster Oesede und dem 9:0-Sieg in Westerwiede stellt sich mit „Angstgegner“ TuS Glane eine der spielstärksten Mannschaften der Kreisliga im Sportpark an der Else vor, was eine gewaltige Umstellung erfordert. Der Tabellenzweite hat nach überflüssigen Punktverlusten gegen einige „Kellerkinder“ gewonnen. Damit sind die Glaner bis auf zwei Punkte an Tabellenführer Glandorf herangerückt. „Dementsprechend wird der Gegner mit breiter Brust auftreten. Die Gäste werden uns das Toreschießen nicht so leicht machen“, betonte Gesmolder Coach Frank Schwöppe. Fehlen werden Marcel Gerve (verletzt), Sören Steiner (Studium) und Julian Stratmann (Urlaub).

Die zweiten Herren des SCM treten am Sonntag daheim gegen „Schlusslicht“ Westerwiede an: „Bei uns geht es nicht mehr um den Gegner. Wir sind an einem Punkt, an dem einfach nur echte ,Kämpfertypen‘ gefragt sind – und keine ,Schönspielereien‘ mehr!“, appellierte Coach Andreas Cabus an seine Elf. „Die Jungs, die sich dieser Aufgabe stellen, werden ihren Lohn dafür auch erhalten“, fügte er hinzu. Nach beherzter Vorbereitung wird Alex Kavermann den erneut verletzten Sebastien Keil (Handgelenkbruch) vertreten. „Darüber hinaus werden wir unsere Defensive stabilisieren. Zunächst gilt es, keine erneuten ,dummen‘ Konter einzufahren. Konzentration, Geduld und Kampfgeist sind gefragt, um den Dreier einzuheimsen“, so der SCM-Trainer.

Ein Höhepunkt in der Kreisklasse wird am Samstag das Spitzen-Derby zwischen SV Melle Türkspor (Platz 3) und Tabellenführer Gesmold II sein. „Die Partie gegen Gesmold II ist für uns das wegweisende Spiel überhaupt, die Derbys in der alten Saison waren schon sehr packend. Da wir am vergangenen Spieltag nur ein 1:1 herausgeschlagen haben, wollen wir wieder auf Sieg spielen“, formulierte Spieler Gültekin Kurtaran das klare Ziel der türkischen Elf. „Leider gibt es ein paar Verletzte in unseren Reihen, diesen Verlust gilt es zu kompensieren. Dennoch gehen wir positiv an die Sache heran – wir freuen uns auf ein interessantes und kampfbetontes Spitzenspiel“, so Kurtaran.

Die Bueraner Elf (Platz 4) muss sich daheim gegen den sechstplatzierten FC Sultanspor beweisen. „Diese Partie ist schwer einzuschätzen, da ist jedes Ergebnis drin. Sultanspor ist auf jeden Fall ein starker Gegner, und leider sieht es personell bei uns derzeit nicht rosig aus“, meinte Betreuer Ernst Wiete.