Schmetterling ist eine Lieblingsdisziplin des Meller Paraschwimmers Julian Füllgraf, der über 200 Meter in seiner Klasse einen deutschen Rekord hält. FOTO: Volker Schroer Start fürs deutsche Nationalteam Der Meller Füllgraf schwimmt bei den europäischen Para-Jugendspielen Von Heike Dierks | 10.06.2022, 11:45 Uhr

Der Meller Julian Füllgraf schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Nach seiner Premiere in internationalen Gewässern beim Weltcup in Italien im Frühjahr bereitet sich der Paraschwimmer auf das bisher größte Ereignis seiner jungen Karriere bevor: Der 16-Jährige nimmt Ende Juni an den europäischen Para-Jugendspielen teil.