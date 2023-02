Kita-Pläne müssen überarbeitet werden: Vor dem öffentlichen Spielplatz an der Martini-Kindertagesstätte sollte die Übergangslösung mit den Container-Räumlichkeiten aufgebaut werden. Nun gibt es aber Schwierigkeiten mit den Behörden. Foto: Ina Wemhöner up-down up-down Eltern werden weiter vertröstet Container-Lösung für Martini-Kita in Buer entspricht nicht den Vorgaben Von Ina Wemhöner | 26.02.2023, 07:15 Uhr

Es hätte so schön sein können: Der Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte will als Träger zwei Gruppen in Containern direkt an der Martini-Kita am Georg-Bruns-Weg in Buer installieren. Nun bereiten ihnen jedoch die Vorgaben des Landesjugendamtes Probleme.