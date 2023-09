Am Bahnübergang an der Meller Straße Schwerer Unfall in Bruchmühlen: Rollerfahrer gerät unter einen Lkw Von Simone Grawe | 08.09.2023, 17:33 Uhr Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall am Bahnübergang Bruchmühlen schwer verletzt. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down

Bei einem Unfall am Bahnübergang in Bruchmühlen ist am späten Freitagnachmittag ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei hatte ein Lkw-Fahrer den Roller übersehen und ihn unter den Lkw geschoben.