Kurz vor 17 Uhr geriet ein Mann mit seinem Wagen in Melle-Bakum von der Oldendorfer Straße und prallte frontal gegen einen Baum. Weil es zunächst so schien, als sei er in seinem stark deformierten Fahrzeug eingeklemmt, wurden die Feuerwehren aus Bakum, Altenmelle, Melle-Mitte sowie Oldendorf über Sirenenalarm gerufen. Eingeklemmt war der Fahrer jedoch glücklicherweise nicht, aber er erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde am Unfallort von einer Notärztin sowie Rettungsassistenten versorgt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Derweil saß der Hund weiter auf dem Beifahrersitz des Unfallfahrzeugs. Die Feuerwehr behielt ihn gut im Blick.