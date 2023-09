Bereits gegen Mitternacht waren erste Unwetter über dem Landkreis. Kurz danach wurden bereits die ersten Einsätze wegen Wasserschaden in Osnabrück und im Südkreis gemeldet. Am frühen Dienstagmorgen war dann auch Melle von dem starken Gewitter und Dauerregen betroffen.

Zum ersten Einsatz wurde die Feuerwehr bereits um 5.17 Uhr wegen eines umgestürzten Baumes nach Buer, in die Hustädter Straße, gerufen. Nur wenige Minuten später um 6.17 Uhr kam eine zweite Meldung: Auch in Wellingholzhausen blockierte ein umgestürzter Baum die Fahrbahn in der Sondermühlener Straße. Eine dritte Einsatzmeldung erreichte die Feuerwehr Oldendorf um 6.17 Uhr: Auch in der Betonstraße in Föckinghausen war ein Baum aufgrund des Unwetters umgestürzt.

In Bad Essen gab es nur einen Einsatz wegen eindringenden Wasser im Keller in Lintorf, berichtet Gemeindebrandmeister Jens Wagener. Hierbei war die Menge jedoch so gering, dass die Feuerwehr und das alarmierte THW nicht mehr eingreifen musste.